Эксперты не поверили заявлениям NVIDIA о сопоставимой мощности RTX 5070 за $549 и флагманской RTX 4090 за $1600

Эксперты не поверили заявлениям NVIDIA о сопоставимой мощности RTX 5070 за $549 и флагманской RTX 4090 за $1600Чистой воды маркетинг
На презентации компания сделала громкое заявление: RTX 5070, самая доступная из новых моделей, якобы сопоставима по производительности с флагманом прошлого поколения RTX 4090.
Более того, цена RTX 5070 составляет всего $549, в то время как RTX 4090 стоит $1599. Однако эксперты усомнились в этих цифрах.
В PC Gamer заявили, что сравнение NVIDIA выглядит спекулятивным. RTX 5070, скорее всего, достигает таких показателей только при использовании технологии DLSS 4, которая активно использует ИИ для повышения производительности.
Но даже в этом случае результаты ограничены определёнными играми, а в разрешении 4K сравнение становится ещё менее правдоподобным.
Инсайдеры, такие как MLID и harukaze5719, также обратили внимание на технические характеристики, где RTX 4090 превосходит RTX 5070 по всем ключевым параметрам.
Это делает заявления NVIDIA о равенстве производительности как минимум сомнительными.