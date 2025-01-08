Компьютеры
Опубликовано 08 января 2025, 07:09
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Эксперты не поверили заявлениям NVIDIA о сопоставимой мощности RTX 5070 за $549 и флагманской RTX 4090 за $1600

Чистой воды маркетинг
Накануне NVIDIA представила новую линейку видеокарт RTX 50XX.
Эксперты не поверили заявлениям NVIDIA о сопоставимой мощности RTX 5070 за $549 и флагманской RTX 4090 за $1600
© PC Gamer

На презентации компания сделала громкое заявление: RTX 5070, самая доступная из новых моделей, якобы сопоставима по производительности с флагманом прошлого поколения RTX 4090.

Более того, цена RTX 5070 составляет всего $549, в то время как RTX 4090 стоит $1599. Однако эксперты усомнились в этих цифрах.

В PC Gamer заявили, что сравнение NVIDIA выглядит спекулятивным. RTX 5070, скорее всего, достигает таких показателей только при использовании технологии DLSS 4, которая активно использует ИИ для повышения производительности.

Эксперты не поверили заявлениям NVIDIA о сопоставимой мощности RTX 5070 за $549 и флагманской RTX 4090 за $1600

© PC Gamer

Но даже в этом случае результаты ограничены определёнными играми, а в разрешении 4K сравнение становится ещё менее правдоподобным.

Инсайдеры, такие как MLID и harukaze5719, также обратили внимание на технические характеристики, где RTX 4090 превосходит RTX 5070 по всем ключевым параметрам.

Это делает заявления NVIDIA о равенстве производительности как минимум сомнительными.

Источник:PC Gamer
Автор:Булат Кармак
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