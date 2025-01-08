Эксперты не поверили заявлениям NVIDIA о сопоставимой мощности RTX 5070 за $549 и флагманской RTX 4090 за $1600

На презентации компания сделала громкое заявление: RTX 5070, самая доступная из новых моделей, якобы сопоставима по производительности с флагманом прошлого поколения RTX 4090.

Более того, цена RTX 5070 составляет всего $549, в то время как RTX 4090 стоит $1599. Однако эксперты усомнились в этих цифрах.

В PC Gamer заявили, что сравнение NVIDIA выглядит спекулятивным. RTX 5070, скорее всего, достигает таких показателей только при использовании технологии DLSS 4, которая активно использует ИИ для повышения производительности.