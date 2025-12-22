Эксперты: не только NVIDIA виновата в удорожании видеокарт

В Linus Tech Tips выяснили, что проблема куда глубже и связана с цепочкой фактических монополий в полупроводниковой индустрии.

Да, NVIDIA контролирует около 92% рынка дискретных видеокарт, что дает ей возможность свободно поднимать цены. Да и AMD с Intel в сумме занимают лишь около 8%, не создавая реального конкурентного давления.

При этом все ведущие GPU-производители зависят от одного контрактного партнера — TSMC, который фактически стал монополистом в выпуске передовых чипов.

А вот TSMC, в свою очередь, зависит от EUV-литографии, а такие установки производит только одна компания в мире — ASML. Стоимость одной машины достигает $200 млн, а позиции ASML настолько сильны, что власти Нидерландов субсидируют компанию, лишь бы она не покинула страну.

В итоге отсутствие конкуренции на каждом этапе — от GPU до оборудования — неизбежно ведет к росту цен.