Компьютеры
Опубликовано 12 февраля 2025, 07:01
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Эксперты Notebookcheck подтвердили слабый прирост мощности RTX 5080, даже в версии Asus

И это печально
Свежий обзор Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC от Notebookcheck подтвердил, что прирост производительности новой видеокарты оказался менее значительным, чем ожидалось.
Эксперты Notebookcheck подтвердили слабый прирост мощности RTX 5080, даже в версии Asus
© NotebookCheck

Хотя карта демонстрирует высокую производительность в играх с разрешением QuadHD на максимальных настройках и способна справляться с некоторыми играми в 4K без снижения качества, её преимущества над предшественницей не столь впечатляющи.

Ограниченный объём видеопамяти в 16 ГБ, несмотря на переход на более быструю GDDR7, может приводить к проблемам в ресурсоёмких сценариях, иногда вызывая сбои. В таких случаях снижение разрешения помогает улучшить стабильность работы.

В тестах 3DMark Time Spy Graphics RTX 5080 набрала 32 701 балл, что примерно на 15% выше результатов RTX 4080 Super. Однако такой прирост не оправдывает ожиданий значительного скачка производительности.

Таким образом, хотя Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC и предлагает современные технологии, такие как DLSS 4 и Multi-Frame Generation, её реальный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями остаётся весьма скромным.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
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