Эксперты Notebookcheck подтвердили слабый прирост мощности RTX 5080, даже в версии Asus

Хотя карта демонстрирует высокую производительность в играх с разрешением QuadHD на максимальных настройках и способна справляться с некоторыми играми в 4K без снижения качества, её преимущества над предшественницей не столь впечатляющи.

Ограниченный объём видеопамяти в 16 ГБ, несмотря на переход на более быструю GDDR7, может приводить к проблемам в ресурсоёмких сценариях, иногда вызывая сбои. В таких случаях снижение разрешения помогает улучшить стабильность работы.

В тестах 3DMark Time Spy Graphics RTX 5080 набрала 32 701 балл, что примерно на 15% выше результатов RTX 4080 Super. Однако такой прирост не оправдывает ожиданий значительного скачка производительности.

Таким образом, хотя Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC и предлагает современные технологии, такие как DLSS 4 и Multi-Frame Generation, её реальный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями остаётся весьма скромным.