Эксперты: NVIDIA RTX 5090 останется в дефиците еще на 4 месяца

По данным Overclockers UK, ближайшие поставки RTX 5090 ожидаются через 3–16 недель, а RTX 5080 вернется в продажу через 2–6 недель.

Таким образом, при худшем сценарии, RTX 5090 появится в наличии только к маю 2025 года, когда на рынке уже будут RTX 5070 Ti и RTX 5070. RTX 5080 поступит в продажу быстрее, но спрос на нее также огромен.

Из-за ограниченного количества карт, магазины перестали принимать предзаказы. В некоторых случаях покупателям даже выдавали лотерейные билеты, чтобы получить шанс купить видеокарту.

Когда ситуация с дефицитом улучшится, пока неизвестно, но в ближайшие месяцы RTX 5090 явно останется дефицитным товаром.