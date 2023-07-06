Эксперты опубликовали свежий рейтинг лучших процессоров для игр

На первом месте списка по совокупности характеристик оказался Intel Core i5-13400. Его отличает высокая производительность в современных играх, приемлемая цена, поддержка передовых интерфейсов и возможность разгона.

Второе место отошло Ryzen 5 7600, который имеет схожие преимущества, но требует больших затрат из-за дороговизны платформы.

Лучшим игровым процессором признан Ryzen 7 7800X3D, который отличается великолепной энергоэффективностью и высокой производительностью в играх. У него есть некоторые недостатки, такие как высокая стоимость и скромная производительность в рабочих задачах.

В качестве альтернативы данной модели эксперты предложили рассмотреть Intel Core i7-13700K и Ryzen 7 5800X3D.

В списке также присутствует флагманский процессор Ryzen 9 7950X3D, который обеспечивает высочайшую производительность в играх, бенчмарках и рабочих задачах. Однако его высокая цена может отпугнуть некоторых покупателей. Альтернативой является Core i9-13900K.

В среднем ценовом сегменте специалисты выделили Core i5-13600K — процессор с отличной производительностью в играх и приложениях, поддержкой разгона и разумной стоимостью. У него есть некоторые недостатки, такие как отсутствие комплектного кулера и высокое энергопотребление.

В категории бюджетных процессоров лидирует Core i3-13100F, который предлагает неплохую производительность в играх и поддержку более доступной памяти DDR4.