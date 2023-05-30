Эксперты перечислили 12 лучших вариантов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игр

В категории «лучший вариант памяти для процессоров Zen 4» были упомянуты G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 на 32 ГБ и G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 на 32 ГБ.

Лучшей оперативной памятью DDR5-4800 признана Samsung DDR5-4800. Для процессоров Ryzen и бюджетных сборок рекомендуется TeamGroup T-Force Xtreem ARGB DDR4-3600 на 16 ГБ.

В категории «самый быстрый модуль памяти DDR4 на 16 ГБ» специалисты выделили модель Patriot Viper Steel DDR4-4400.

Также они рекомендовали Patriot Viper RGB DDR4-3600 на 16 ГБ, Patriot Viper 4 DDR4-3400 на 16 ГБ, Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3200 на 32 ГБ и Patriot Viper Steel DDR4-3200 на 32 ГБ.

Для любителей 64 ГБ гейминга эксперты отметили Patriot Viper Steel DDR4-3600. В категории лучшей памяти для ручной настройки указана модель G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 на 32 ГБ.

И, наконец-то, для материнских плат H370 и B360 выделена Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 на 16 ГБ.