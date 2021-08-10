Эксперты предсказали резкое снижение цен памяти для компьютеров

По словам аналитиков, на это указывает ряд признаков, главный из которых — постоянное снижение цен на память на спотовом рынке, то есть при краткосрочных сделках. На сайте компании сообщается о нескольких тому причинах.

Дело и в активной вакцинации населения, из-за чего многие совсем скоро вернутся на офлайн работу и учёбу. А это, в свою очередь, снизит спрос на ноутбуки, рост популярности которых в том числе привёл к удорожанию компьютерных комплектующих.

Если в ближайшие месяцы не случится никаких новых серьёзных потрясений, то уже в четвёртом квартале 2021 года, по мнению специалистов TrendForce, нас ждёт разворот тренда и начало снижения контрактных цен на память.