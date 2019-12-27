Эксперты предупредили о подорожании игровых видеокарт в 2020 году

Отмечается, что внезапный рост стоимости на микросхемы оперативной памяти DRAM для графических процессоров, а также на оперативную память для серверов произойдет уже в первом квартале следующего года, что, в свою очередь, связано с рядом осложнений при разработке памяти по техпроцессам 10 нанометрового порядка.

”Цены на графическую DRAM могут значительно увеличиться. Видеопамять более чувствительна к изменению спроса, чем другие типы памяти, поэтому колебания цен также могут быть существенными. Прогнозируется увеличение контрактных цен более чем на 5 % по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым высоким ростом среди всех типов памяти”, — поделился аналитик Арвил Ву.