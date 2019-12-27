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Сегодня 15:13
Эксперты предупредили о подорожании игровых видеокарт в 2020 году
Что обусловлено увеличением стоимости микросхем памяти
О покупке новой видеокарты стоит задуматься уже сейчас, поскольку, по словам экспертов, в следующем году они могут резко подорожать. Так, аналитики DRAMeXchange сообщили, что рост цен на графические ускорители будет обусловлен увеличением стоимости микросхем памяти.
Отмечается, что внезапный рост стоимости на микросхемы оперативной памяти DRAM для графических процессоров, а также на оперативную память для серверов произойдет уже в первом квартале следующего года, что, в свою очередь, связано с рядом осложнений при разработке памяти по техпроцессам 10 нанометрового порядка.
”Цены на графическую DRAM могут значительно увеличиться. Видеопамять более чувствительна к изменению спроса, чем другие типы памяти, поэтому колебания цен также могут быть существенными. Прогнозируется увеличение контрактных цен более чем на 5 % по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым высоким ростом среди всех типов памяти”, — поделился аналитик Арвил Ву.