Эксперты предупредили о подорожании SSD и оперативной памяти уже к середине 2024 года

Начало года было неоднозначным: цены на мировом рынке упали на 30−40%, заставив вендоров снижать цены и корректировать производство. Однако к ноябрю цены на SSD вернулись к уровню 2022 года из-за нехватки товара. В России спрос оставался стабильным, поддерживаемым активностью отечественных производителей ПК.

Доля отечественных вендоров в сегменте персональных систем достигла 49%, сравнявшись с иностранными. Этот рост также отразился на комплектующих, особенно на SSD, продажи которых выросли на 55% по сравнению с 2022 годом.

Оценки рынка колеблются, но большинство экспертов согласны, что в России в прошлом году было продано около 6,5 миллионов SSD. Важным фактором стали тренды на импортозамещение и локализацию производства, стимулируя интерес к отечественным ПК.

Однако, согласно прогнозам, дефицит оперативной памяти может усилиться из-за общей ситуации на рынке. Цены на SSD и оперативную память будут постепенно расти до середины 2024 года, после чего ожидается обратный тренд. Ключевую роль сыграют точность и корректность прогнозов производителей чипов.