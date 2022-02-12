Компьютеры
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Эксперты предупредили об активизации вируса, атакующего компьютеры через электронную почту

И способного прочитать всю почту за полчаса
Эксперты компании DFIR обнаружили возобновление активности опасного и быстродействующего трояна под названием Qbot, Qakbot либо QuakBot. Этот вирус известен с 2007 года, но во втором полугодии 2021 года с его помощью начали снова проводить массовые атаки.
Эксперты предупредили об активизации вируса, атакующего компьютеры через электронную почту

Как отмечается, Qbot попадает на компьютер потенциальной жертвы через электронную почту, загружаясь посредством модифицированного текстового файла. После этого зловред загружает дополнительное ПО с удалённого сервера.

Вирус очень быстро действует: при попадании в почту программа может прочитать все письма за 30 минут, а затем скачивает все пароли, сохранённые в браузере. К тому же троян может быстро заразить все компьютеры, подключённые к одной сети.

Источник: Lenta.ru
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