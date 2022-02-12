Эксперты предупредили об активизации вируса, атакующего компьютеры через электронную почту

Как отмечается, Qbot попадает на компьютер потенциальной жертвы через электронную почту, загружаясь посредством модифицированного текстового файла. После этого зловред загружает дополнительное ПО с удалённого сервера.

Вирус очень быстро действует: при попадании в почту программа может прочитать все письма за 30 минут, а затем скачивает все пароли, сохранённые в браузере. К тому же троян может быстро заразить все компьютеры, подключённые к одной сети.