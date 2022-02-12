Эксперты предупредили об активизации вируса, атакующего компьютеры через электронную почту

Компьютеры
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Эксперты предупредили об активизации вируса, атакующего компьютеры через электронную почтуИ способного прочитать всю почту за полчаса
Эксперты компании DFIR обнаружили возобновление активности опасного и быстродействующего трояна под названием Qbot, Qakbot либо QuakBot. Этот вирус известен с 2007 года, но во втором полугодии 2021 года с его помощью начали снова проводить массовые атаки.
Как отмечается, Qbot попадает на компьютер потенциальной жертвы через электронную почту, загружаясь посредством модифицированного текстового файла. После этого зловред загружает дополнительное ПО с удалённого сервера.
Вирус очень быстро действует: при попадании в почту программа может прочитать все письма за 30 минут, а затем скачивает все пароли, сохранённые в браузере. К тому же троян может быстро заразить все компьютеры, подключённые к одной сети.
Источник: Lenta.ru