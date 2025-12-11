Эксперты раскрыли, какая именно оперативная память дорожает быстрее всего

Эксперты раскрыли, какая именно оперативная память дорожает быстрее всегоВнезапно, это даже не DDR5
По их данным, на рынке DRAM сейчас разнонаправленное движение: цены на DDR5 и DDR3 слегка откатились после резкого роста. Трейдеры же фиксируют прибыль к концу года. Но на общий дефицит это почти не влияет.
Главный рост — у DDR4, особенно у модулей на 16 ГБ. Именно они продолжают дорожать стабильнее остальных.
За неделю средняя спотовая цена популярных DDR4-чипов (1Gx8 3200 MT/s) поднялась еще на 2%: с $16.729 до $17.064. Аналитики ожидают, что контрактные цены тоже продолжат активно расти.
На рынке NAND-памяти ситуация похожая, но причина другая: поставщики практически перестали выводить на рынок новые пластины, поэтому дефицит толкает цены к рекордам.
Итог: быстрее всего сейчас дорожают именно DDR4-модули высокой емкости — их спрос и дефицит заметнее, чем у DDR5 и DDR3.