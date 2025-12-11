Эксперты раскрыли, какая именно оперативная память дорожает быстрее всего

По их данным, на рынке DRAM сейчас разнонаправленное движение: цены на DDR5 и DDR3 слегка откатились после резкого роста. Трейдеры же фиксируют прибыль к концу года. Но на общий дефицит это почти не влияет.

Главный рост — у DDR4, особенно у модулей на 16 ГБ. Именно они продолжают дорожать стабильнее остальных.

За неделю средняя спотовая цена популярных DDR4-чипов (1Gx8 3200 MT/s) поднялась еще на 2%: с $16.729 до $17.064. Аналитики ожидают, что контрактные цены тоже продолжат активно расти.