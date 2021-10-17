Эксперты рассказали о всё большем количестве кибератак на образование

Как рассказало агентство Cnews со ссылкой на отчёт аналитической компании StormWall, которая специализируется на защите онлайн-ресурсов от кибератак, в сентябре 2021 года был зафиксирован всплеск DDoS-атак на сайты образовательных учреждений. Специалисты отмечают рост таких атак, изменение их характера — количество случайных уменьшается на фоне растущего количества целевых. В целом их стало больше на 118% по сравнению с сентябрём 2020 г.

По информации источника, многие эксперты сходятся во мнении, что повышенная хакерская активность связана с началом учебного года. Причём часто видно, что взломать цифровую инфраструктуру пытаются учащиеся ВУЗов и школ. Это легко понять по небольшой мощности атак — 10-20 Гбит/с — т.е. дешевизне оборудования. Но зафиксированы и серьёзные атаки мощностью до 300 Гбит/с, и в этом случае хакерам было необходимо более дорогое оборудование и ПО. Ими, в частности, могут быть ботнеты стоимостью от $100-200 в сутки.

«Сфера образования всегда была одной из самых атакуемых отраслей. Во время пандемии российские образовательные учреждения начали более активно использовать инновационные информационные системы, что значительно повышает качество образования. Однако, большинство образовательных цифровых платформ обладают недостаточной защищённостью от киберугроз, что делает их лёгкой добычей для хакеров», — отметил основатель компании StormWall Рамиль Хантимиров.