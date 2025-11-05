Эксперты: сейчас лучшее время купить RTX 5090 — грядет дефицит модели из-за ИИ

По данным инсайдеров, NVIDIA сокращает поставки флагманских GPU, перенаправляя производственные мощности на выпуск профессиональных ускорителей для ИИ.

Пока некоторые ритейлеры все ещё продают RTX 5090 по рекомендованной цене, но ситуация, по словам эксперта, скоро изменится. Ожидается рост цен — вплоть до $2500–3000 и выше, если дефицит усилится.

Хотя компания ранее отрицала полное прекращение производства, аналитики считают, что приоритет NVIDIA смещается к ИИ-инфраструктуре, где маржа и спрос гораздо выше.

По мнению MLID, сейчас — лучший момент для покупки RTX 5090, поскольку поставки могут не восстановиться до прежнего уровня на фоне продолжающегося «ИИ-бумa» и рекордного спроса на серверные GPU.