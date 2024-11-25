Эксперты собрали топ-12 игровых процессоров в разных ценовых категориях

В бюджетной категории ($100-$150) эксперты выделили Intel Core i5-12400, а альтернативой назвали AMD Ryzen 5 5600. Для ПК без видеокарты подойдут Ryzen 5 8600G или 5600G.

В среднем сегменте ($200-$300) лидером стал AMD Ryzen 5 9600X, обеспечивающий отличную игровую производительность. Его конкурент — Intel Core i5-14600K. Для систем на AM4 рекомендуют AMD Ryzen 7 5700X3D.

В категории от $300 до $400 лидирует AMD Ryzen 7 9800X3D, идеальный для мощных GPU. Альтернатива — Intel Core i7-14700K.

Среди флагманов (выше $400) эксперты отметили AMD Ryzen 9 7950X3D как лучшее решение для игр. Для универсальных задач рекомендуют Intel Core i9-14900K, несмотря на его высокое энергопотребление.