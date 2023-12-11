Эксперты сравнили скорость работы Windows 11 23H2 и 22H2, установленных «с нуля»

Тесты были выполнены на одинаковом оборудовании с чистой установкой каждой версии ОС. Использовался процессор Intel Core i9-14900K, что обеспечило современную платформу для тестирования.

Результаты показали, что Windows 11 23H2 превосходит своего предшественника в большинстве тестов. В частности, в бенчмарке 3DMark Time Spy (DirectX 12) 23H2 опередила 22H2 на 958 пунктов в тесте процессора и на 427 пунктов в общем счете.

Это соответствует улучшению на 4,4% и 2% соответственно. В тесте Fire Strike Extreme (DirectX 11) разрыв сократился, но 23H2 все равно показала лучшие результаты.

В тесте CPU Profile, который оценивает масштабируемость процессора, 23H2 также превзошла 22H2 на всех этапах, кроме однопоточного, где разница была в пределах погрешности. В наборе тестов PCMark 10 результаты были смешанными, с некоторым преимуществом 22H2 в тестах производительности.

В целом, Windows 11 23H2 показала себя более эффективной в 17 из 24 тестовых точек по сравнению с семью победами 22H2.

Это подтверждает, что обновление 23H2 действительно приносит улучшения в производительности, что может быть особенно важно для тех, кто стремится к максимальной эффективности своей системы.