Эксперты Tom's Hardware перечислили лучшие видеокарты на осень 2023 года

Видеокарты являются ключевым элементом для геймеров, и выбор правильной модели может существенно повлиять на игровой опыт. В своём обзоре эксперты учитывали не только производительность, но и цену, эффективность и доступность.

Среди новинок особое внимание они уделили AMD RX 7800 XT, которая заменяет предыдущее поколение RX 6800 XT по цене и производительности.

Также стоит отметить, что текущие видеокарты продаются по рекомендованным розничным ценам или даже ниже. Приближается сезон праздничных распродаж, и ожидается множество интересных предложений на адаптеры.

AMD и NVIDIA завершили выпуск своих последних устройство актуального поколения. Особое внимание стоит уделить новым видеокартам Intel's Arc Alchemist, которые, хотя и являются техникой предыдущего поколения, предлагают конкурентоспособные характеристики по отношению к RTX 3060 и RX 6700 10 ГБ.