Эксперты VideoCardz объяснили, почему масляные пятна на видеокарте — это нормально

Портал VideoCardz выяснил, что чаще всего дело вовсе не в поломке. Главный источник — это термопрокладки, которые при длительной работе на высоких температурах начинают выделять масло.

Это называется «oil bleed» и особенно часто встречается на картах, активно использовавшихся для майнинга. Такое поведение термопрокладок не считается дефектом и не влияет на работу видеокарты.

Однако со временем теплопроводность прокладок может снижаться. В таких случаях рекомендуется заменить их на более качественные, особенно если карта используется под нагрузкой.