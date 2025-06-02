Эксперты Wccftech обозрели NVIDIA RTX 5060 — на 20% быстрее предшественницы, но апгрейд с RTX 4060 не имеет смысла

Тесты проводились на системе с процессором Core i9-13900K и 32 ГБ DDR5-7200, и показали прирост производительности около 20% по сравнению с RTX 4060.

В Alan Wake 2 карта выдала 70 fps против 62 fps у RTX 4060, в Baldur’s Gate 3 — 90 против 70 fps, а в Cyberpunk 2077 — 83 против 70 fps. Однако в Atomic Heart обе карты показали одинаковые 81 fps, а в Starfield прирост составил всего 5 fps.

При этом температура у MSI RTX 5060 не превышала 59 °C, а энергопотребление осталось на хорошем уровне. Среди плюсов отмечают поддержку технологии MFG (Multi-Frame Generation), но она работает не во всех играх.

Редакция Wccftech отмечает, что апгрейд с RTX 4060 смысла не имеет: прирост слишком скромный, особенно с учетом всё тех же 8 ГБ видеопамяти. Но пользователям с GTX 1060, RTX 2060 или RTX 3060 обновление на RTX 5060 действительно может быть оправданным шагом.