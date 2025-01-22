Эксперты XDA назвали сразу 5 причин для отказа от покупки актуальных процессоров Intel

Во-первых, лучшими игровыми процессорами остаются AMD. Тесты показывают отставание на 30% от Ryzen 7 9800X3D, а также слабые результаты по сравнению с предыдущими поколениями Intel. Во-вторых, в рабочих задачах производительность новых Intel Arrow Lake не оправдала ожиданий, особенно в приложениях вроде Adobe Photoshop.

В-третьих, процессоры уступают конкурентам по энергоэффективности и тепловыделению. Даже флагман Core Ultra 9 285K проигрывает Ryzen 7 7800X3D по КПД.

В-четвёртых, остаются проблемы со стабильностью, несмотря на обновления микрокода, драйверов и Windows.

Наконец, высокая цена не соответствует производительности. Процессоры Intel уступают аналогам AMD по всем ключевым параметрам, включая стоимость, что делает их покупку невыгодной.