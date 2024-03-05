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Компьютеры
Опубликовано 05 марта 2024, 13:24
1 мин.

Энтузиаст избавил «Проводник» в Windows 10 и 11 от одной из главных проблем

Повторить это может каждый
«Проводник» — один из ключевых элементов Windows. Но зачастую он работет медленно, особенно на слабых компьютерах.

Пользователь под ником Timonsku нашёл способ ускорить его работу.

Оказывается, проблема в индексировании. Windows постоянно анализирует папки и файлы, чтобы оптимизировать поиск и отображение. Это удобно, но может замедлять работу.

Timonsku предлагает отключить индексирование для некоторых папок. Это можно сделать через реестр Windows:

Энтузиаст избавил «Проводник» в Windows 10 и 11 от одной из главных проблем
© ITHome
  1. Откройте Regedit от имени администратора.
  2. Перейдите по следующему пути:

«HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell» 3. Создайте новое значение DWORD (32 бита) и назовите его FolderType. 4. Дважды щелкните по FolderType и установите значение NotSpecified. 5. Перезагрузите компьютер.

После этого Проводник должен работать быстрее. Однако имейте в виду, что отключение индексирования может сделать поиск файлов менее удобным.

Важно! Перед тем, как редактировать реестр, рекомендуется создать резервную копию. К тому же все, что вы делаете с реестром, вы делаете на свой страх и риск.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Windows 10
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#Microsoft