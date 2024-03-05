Энтузиаст избавил «Проводник» в Windows 10 и 11 от одной из главных проблем

Энтузиаст избавил «Проводник» в Windows 10 и 11 от одной из главных проблемПовторить это может каждый
Пользователь под ником Timonsku нашёл способ ускорить его работу.
Оказывается, проблема в индексировании. Windows постоянно анализирует папки и файлы, чтобы оптимизировать поиск и отображение. Это удобно, но может замедлять работу.
Timonsku предлагает отключить индексирование для некоторых папок. Это можно сделать через реестр Windows:
- Откройте Regedit от имени администратора.
- Перейдите по следующему пути:
«HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell» 3. Создайте новое значение DWORD (32 бита) и назовите его FolderType. 4. Дважды щелкните по FolderType и установите значение NotSpecified. 5. Перезагрузите компьютер.
После этого Проводник должен работать быстрее. Однако имейте в виду, что отключение индексирования может сделать поиск файлов менее удобным.
Важно! Перед тем, как редактировать реестр, рекомендуется создать резервную копию. К тому же все, что вы делаете с реестром, вы делаете на свой страх и риск.