Энтузиаст избавил «Проводник» в Windows 10 и 11 от одной из главных проблем

Пользователь под ником Timonsku нашёл способ ускорить его работу.

Оказывается, проблема в индексировании. Windows постоянно анализирует папки и файлы, чтобы оптимизировать поиск и отображение. Это удобно, но может замедлять работу.

Timonsku предлагает отключить индексирование для некоторых папок. Это можно сделать через реестр Windows: