Энтузиаст переделал 20-летний компьютер Apple в современную модель на процессоре M1

Об этом пишет портал Aroged. В 10-ю годовщину со дня смерти основателя Apple Стива Джобса, разработчик решил сделать из своего старого iMac G4 новый современный компьютер с чипом M1. Он рассказал, что ему это удалось, благодаря установке в своё старое «железо» комплектующих от нового Mac mini M1.

Раньше сделать это не получилось бы, потому что iMac укомплектовывались процессорами Intel, которые требовательны к охлаждению. Чип M1 не так требователен, поэтому его удалось установить в «лампу Джобса» — iMac 4G, которые были выпущены в январе 2002 года и продавались в течение двух лет.

Об этом разработчик написал в своём Twitter. «Я с детства хотел iMac G4 и уже знал несколько примеров, когда из него делали Хакинтош. Но мне хотелось сохранить эстетику настоящего Мака. Долго думал о том, чтобы перенести внутрь G4 железо от Mac mini, но процессоры Intel не позволяли это сделать. Им было необходимо мощное охлаждение. Ну, теперь с M1, который не так требователен к охлаждению, мне удалось это провернуть», — сказал Шитс.

Как отмечается, теперь устаревший iMac, которому скоро исполнится 20 лет имеет современный процессор M1 и 8 ГБ оперативной памяти.