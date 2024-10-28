Энтузиаст пересел на Linux и... узнал благодаря этому новые способы работать в Windows

Linux научил его удобству работы с менеджерами пакетов и теперь он использует winget с Chocolatey для установки программ на Windows, что проще и безопаснее, чем искать установщики в интернете.

Работа с командной строкой стала для него более привычной — он часто использует PowerShell для задач вроде переименования файлов и управления процессами.

Также вдохновение от кастомизации Linux привело его к настройке Windows с помощью Rainmeter и Oh My Posh, что сделало рабочий стол более удобным.

Linux научил его важности безопасности: регулярные обновления, контроль прав и осторожность при установке ПО теперь стали его приоритетами и в Windows.

Все это помогло ему улучшить работу с операционкой Microsoft, комбинируя лучшие элементы обеих систем.