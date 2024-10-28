Энтузиаст пересел на Linux и... узнал благодаря этому новые способы работать в Windows

Опубликовано 28 октября 2024, 08:301 мин.
Энтузиаст пересел на Linux и... узнал благодаря этому новые способы работать в WindowsМожно подсмотреть за его опытом
Наш коллега из How-To Geek перешёл на Linux и, по его словам, этот опыт помог ему улучшить навыки работы с Windows.
Linux научил его удобству работы с менеджерами пакетов и теперь он использует winget с Chocolatey для установки программ на Windows, что проще и безопаснее, чем искать установщики в интернете.
Работа с командной строкой стала для него более привычной — он часто использует PowerShell для задач вроде переименования файлов и управления процессами.
Также вдохновение от кастомизации Linux привело его к настройке Windows с помощью Rainmeter и Oh My Posh, что сделало рабочий стол более удобным.
Linux научил его важности безопасности: регулярные обновления, контроль прав и осторожность при установке ПО теперь стали его приоритетами и в Windows.
Все это помогло ему улучшить работу с операционкой Microsoft, комбинируя лучшие элементы обеих систем.