Энтузиаст показал эталонную RTX 5080 от самой NVIDIA в белом цвете

Опубликовано 27 октября 2025, 07:011 мин.
Энтузиаст показал эталонную RTX 5080 от самой NVIDIA в белом цветеВыглядит и вправду впечатляюще
Пользователь Reddit с ником comradelochenko представил уникальную модификацию видеокарты RTX 5080 Founders Edition, перекрасив ее в белый цвет.
Эталонные модели NVIDIA традиционно выпускаются только в черном исполнении, поэтому энтузиаст решил адаптировать карту под полностью белую сборку ПК.
Он аккуратно разобрал видеокарту и покрыл элементы матовым покрытием Duracoat, которое обычно используется для оружия. В белый цвет были окрашены не только кожух и вентиляторы, но и ребра радиатора.
Кроме того, пользователь заменил термоинтерфейс на Honeywell PTM7950 с фазовым переходом, улучшив охлаждение.
Результат вызвал восхищение у участников сообщества: белая RTX 5080 гармонично вписалась в сборку и сохранила заводской стиль.
По словам автора, вдохновением послужили похожие проекты с модифицированными RTX 4090 и RTX 4080, ранее опубликованные другими энтузиастами на Reddit.