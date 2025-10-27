Энтузиаст показал эталонную RTX 5080 от самой NVIDIA в белом цвете

Эталонные модели NVIDIA традиционно выпускаются только в черном исполнении, поэтому энтузиаст решил адаптировать карту под полностью белую сборку ПК.

Он аккуратно разобрал видеокарту и покрыл элементы матовым покрытием Duracoat, которое обычно используется для оружия. В белый цвет были окрашены не только кожух и вентиляторы, но и ребра радиатора.

Кроме того, пользователь заменил термоинтерфейс на Honeywell PTM7950 с фазовым переходом, улучшив охлаждение.