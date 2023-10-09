Компьютеры
20:50, 09 октября 2023
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Энтузиаст показал прототип компьютера Apple с сенсорным экраном прямиком из 1999 года

Задолго до этих ваших iPhone

Слухи о Mac с сенсорным экраном не новы, но, как оказалось, раньше такая модель и вправду разрабатывалась.

В 1999 году компания Elo создала и продавала сенсорные версии яблочных компьютеров. Недавно же было опубликовано видео, демонстрирующее прототип сенсорного iMac G3, который был разработан ещё в конце XX века.

Этот уникальный экземпляр является ярким свидетельством того, что идеи сенсорных экранов в компьютерах Apple существовали задолго до появления современных устройств.

Тот самый iMac с сенсорным экраном

Тот самый iMac с сенсорным экраном

© MacRumors

Таким образом, хотя сенсорные экраны стали популярными только в последние годы, идея их использования в продуктах Apple была рассмотрена ещё в конце 90-х.

Представленный прототип является интересным напоминанием нам о том, как технологии развивались и какие инновации могли бы появиться на рынке гораздо раньше.

Источник:MacRumors
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