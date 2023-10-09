Энтузиаст показал прототип компьютера Apple с сенсорным экраном прямиком из 1999 года

В 1999 году компания Elo создала и продавала сенсорные версии яблочных компьютеров. Недавно же было опубликовано видео, демонстрирующее прототип сенсорного iMac G3, который был разработан ещё в конце XX века.

Этот уникальный экземпляр является ярким свидетельством того, что идеи сенсорных экранов в компьютерах Apple существовали задолго до появления современных устройств.