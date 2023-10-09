Энтузиаст показал прототип компьютера Apple с сенсорным экраном прямиком из 1999 года

Энтузиаст показал прототип компьютера Apple с сенсорным экраном прямиком из 1999 годаЗадолго до этих ваших iPhone
Слухи о Mac с сенсорным экраном не новы, но, как оказалось, раньше такая модель и вправду разрабатывалась.
В 1999 году компания Elo создала и продавала сенсорные версии яблочных компьютеров. Недавно же было опубликовано видео, демонстрирующее прототип сенсорного iMac G3, который был разработан ещё в конце XX века.
Этот уникальный экземпляр является ярким свидетельством того, что идеи сенсорных экранов в компьютерах Apple существовали задолго до появления современных устройств.
Таким образом, хотя сенсорные экраны стали популярными только в последние годы, идея их использования в продуктах Apple была рассмотрена ещё в конце 90-х.
Представленный прототип является интересным напоминанием нам о том, как технологии развивались и какие инновации могли бы появиться на рынке гораздо раньше.