Энтузиаст понизил потребление видеокарты RTX 4060 Ti со 160 до 65 Вт и сделал ее бесшумной

Теперь адаптер работает без вентиляторов и полностью бесшумно. Для этого он снизил энергопотребление карты с 160 до 65 Вт и добился стабильной работы даже под нагрузкой.

Ключевым моментом стало использование крупного радиатора от Asus TUF RTX 4060 Ti.

Энтузиаст заблокировал частоты GPU на уровне 1200 МГц и памяти на 5001 МГц с помощью утилиты nvidia-smi, что позволило значительно снизить тепловыделение.

Хотя производительность уменьшилась, карта осталась быстрее пассивных решений вроде Palit KalmX.

Максимальная температура GPU достигала 90°C, а горячих точек — 102°C, что считается приемлемым для пассивного охлаждения.

Несмотря на уменьшение мощности, карта показала в тесте 3DMark Time Spy графический результат 8588 баллов — более чем вдвое выше, чем у других пассивных решений на базе RTX 3050.