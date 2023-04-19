Энтузиаст раскрыл характеристики самой мощной версии NVIDIA RTX 3060, которая никогда не появится в продаже

Если бы эта видеокарта вышла, она бы имела полный графический процессор GA106 с 3840 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6 14,8 Гбит/с.

Это немного ниже, чем у финальной версии RTX 3060 (15 Гбит/с). Однако базовая частота была бы значительно выше (1627 МГц против 1320 МГц), а частота ускорения составила бы 1875 МГц (у финальной RTX 3060 – 1777 МГц).