Энтузиаст раскрыл характеристики самой мощной версии NVIDIA RTX 3060, которая никогда не появится в продаже

Энтузиаст раскрыл характеристики самой мощной версии NVIDIA RTX 3060, которая никогда не появится в продажеА ведь какой впечатляющий адаптер мог бы быть
Недавно был обнаружен BIOS для не выпущенной версии видеокарты GeForce RTX 3060 с полным графическим процессором GA106.
Данная модель, изначально планировавшаяся под кодовым названием PG190 SKU 50, не добралась до рынка, однако она продемонстрировала возможные характеристики альтернативного варианта RTX 3060.
По слухам, на рынок должно было выйти до четырёх различных версий данной модели, но итоговые характеристики были утверждены только перед релизом карты, в январе 2021 года. Утечка показывает, что некоторые слухи основывались на реальной информации из BIOS, предоставленной NVIDIA.
Если бы эта видеокарта вышла, она бы имела полный графический процессор GA106 с 3840 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6 14,8 Гбит/с.
Это немного ниже, чем у финальной версии RTX 3060 (15 Гбит/с). Однако базовая частота была бы значительно выше (1627 МГц против 1320 МГц), а частота ускорения составила бы 1875 МГц (у финальной RTX 3060 – 1777 МГц).