Компьютеры
Сегодня в 08:02
Энтузиаст разогнал процессор Intel Core i9-11900K до 7,14 ГГц на всех ядрах
Не обошлось без охлаждения жидким азотом
В сети появилась интересная история разгона одного из самых мощных на сегодняшний день потребительских процессоров от Intel — Intel Core i9-11900K — 7,14 ГГц на всех ядрах.
По словам энтузиаста Аллен Голиберсуча, который всё это провернул, контроллеры памяти в чипах поколения Rocket Lake «просто безумны». Для самого разгона он использовал Z590 ASRock OC Formula, передаёт Tom’s Hardware. Правда, по ходу дела он обратился за помощью к своему товарищу — дизайнеру плат Нику Ши. По просьбе автора разгона он реализовал несколько функций.
По итогу Голлиберсуч смог добиться частоты 7,14 ГГЦ на всех ядрах. При этом со слов самого энтузиаста, он протестировал несколько процессоров, которые можно было найти в розничной продаже. И со всеми ими удался такой «трюк».