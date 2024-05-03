Энтузиаст создал бесшумную клавиатуру в ретро-стиле. Но очень дорогую

Норбауэр объясняет бесшумность Seneca использованием под каждой клавишей уникальных стабилизаторов, не имеющих аналогов. На выход изделия понадобилось 5 лет непрерывной работы и много личных денег разработчика. Клавиатура выполнена в минималистичном ретро-стиле с тремя цветами для клавиш, цифровой блок отсутствует.

За эту работу энтузиаст хочет продавать Seneca по цене в $3,4 тысяч. Разработка должна выйти на рынок летом 2024 года.