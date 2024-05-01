Энтузиаст создал графический процессор с нуля всего за две недели

Ранее, правда, он уже спроектировал CPU за две недели. На разработку GPU ушло столько же времени.

В своем Twitter-треде инженер подробно описал весь процесс, признавшись, что проектирование GPU оказалось намного сложнее, чем он ожидал.

На данный момент проект представляет собой макет чипа, написанный на языке Verilog и успешно прошедший верификацию программой OpenLane EDA.