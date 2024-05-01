Энтузиаст создал графический процессор с нуля всего за две недели

Энтузиаст создал графический процессор с нуля всего за две неделиВпечатляющее достижение
Ранее, правда, он уже спроектировал CPU за две недели. На разработку GPU ушло столько же времени.
В своем Twitter-треде инженер подробно описал весь процесс, признавшись, что проектирование GPU оказалось намного сложнее, чем он ожидал.
На данный момент проект представляет собой макет чипа, написанный на языке Verilog и успешно прошедший верификацию программой OpenLane EDA.
Однако в ближайшие месяцы процессор будет отправлен на производство через сервис Tiny Tapeout 7, и таким образом превратится в реальную микросхему.
По словам Адама, он изначально понимал, что проект потребует серьезной подготовки, ведь он создает GPU с нуля, без использования готовых решений. Его опасения по поводу сложности изучения графических процессоров из-за преобладания закрытых технологий, высказанные им ранее, полностью оправдались.