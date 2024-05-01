Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Компьютеры
Опубликовано 01 мая 2024, 10:31
1 мин.

Энтузиаст создал графический процессор с нуля всего за две недели

Впечатляющее достижение
Инженер Адам Маджмудар поделился своим невероятным достижением — созданием графического процессора (GPU) буквально с нуля, без какого-либо опыта в этой области.
Энтузиаст создал графический процессор с нуля всего за две недели
© Ferra

Ранее, правда, он уже спроектировал CPU за две недели. На разработку GPU ушло столько же времени.

В своем Twitter-треде инженер подробно описал весь процесс, признавшись, что проектирование GPU оказалось намного сложнее, чем он ожидал.

На данный момент проект представляет собой макет чипа, написанный на языке Verilog и успешно прошедший верификацию программой OpenLane EDA.

Энтузиаст создал графический процессор с нуля всего за две недели
© Tom's Hardware

Однако в ближайшие месяцы процессор будет отправлен на производство через сервис Tiny Tapeout 7, и таким образом превратится в реальную микросхему.

По словам Адама, он изначально понимал, что проект потребует серьезной подготовки, ведь он создает GPU с нуля, без использования готовых решений. Его опасения по поводу сложности изучения графических процессоров из-за преобладания закрытых технологий, высказанные им ранее, полностью оправдались.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видеокарта
,
#GPU