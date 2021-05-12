Энтузиаст создал NVIDIA RTX 2080 Ti с 22 ГБ видеопамяти

Это стало возможным благодаря тому, что устройство получило видеочип TU102. Такой же используется и в профессиональной видеокарте Quadro RTX 8000, существующей в версии и на 48 ГБ. Ролик с процессом и итогом «переделки» блогер опубликовал на своём YouTube-канале.

Стоит отметить, что RTX 2080 Ti, попавшая в руки моддера, была нерабочей. А это значит, что сначала он восстановил работоспособность видеокарты и только потом уже перепаял графический процессор.

Но в конечном итоге VIK-on запустил систему в тестовом режиме и убедился, что его видеокарта с 22 ГБ памяти работает. Правда, не обошлось без графических артефактов.