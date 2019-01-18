Энтузиаст превратил компьютерную мышь в полноценный компьютер

Компьютерный энтузиаст Electronic Grenade опубликовал видеоролик со своим новым творением — Computer Mouse. Полностью в соотвествии с названием гаджет представляет собой своего рода компьютер, созданный на основе компьютерной мышки.

Аппаратной платформой стал микро-компьютер Raspberry Pi Zero W. В качестве корпуса используется распечатанная на 3D-принтере мышка. Всё это дополнено миниатюрным дисплеем, клавиатурой и батареей.

В результате, Computer Mouse представляет собой полнофункциональный ПК в корпусе компьютерной мышки. «Мышиная» начинка была взята от двух разных мышек, от особо компактной — сенсор и материнская плата, а от полноразмерной — колёсико прокрутки и кнопки. Это позволило получить в корпусе достаточно свободного места и удобные элементы управления.

1,5-дюймовый OLED-дисплей разрешением 128 x 128 пикселей расположен спереди мышки, а клавиатура выдвигается снизу. Конечно, работать с таким расположением неудобно, но удобство в таком концепте — это не самое главное.