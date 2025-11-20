Энтузиаст создал ретро-ноутбук в стиле 80-х Typeframe PX-88 на базе Raspberry Pi 4

Хотя купить его нельзя, проект полностью открыт: на сайте Typeframe и GitHub доступны список комплектующих, инструкции и программное обеспечение, так что собрать ноутбук можно самостоятельно.

В основе устройства — Raspberry Pi 4 Model B. Он оснащён 7,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 × 400 пикселей, аккумулятором на 37 Вт·ч и USB-C.