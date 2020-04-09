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Энтузиаст уместил игровой компьютер в корпус игровой консоли Nintendo начала 2000-х
Таким образом легендарная консоль получила вторую жизнь
Популярный видеоблогер-энтузиаст Tech By Matt опубликовал на своем YouTube-канале видео, котором демонстрирует, как он сумел уместить игровой компьютер в корпус игровой консоли Nintendo начала 2000-х — Nintendo GameCube.
По словам блогера, он купил поврежденную консоль на популярной интернет-площадке eBay, после чего “выпотрошил” ее изнутри. Затем он аккуратно разместил новые компоненты в небольшом пространстве, что, по словам самого автора ролика, было крайне непросто. После этого он продемонстрировал работоспособность собранного им устройства на примере игры в Fortnite и Counter-Strike: Global Offensive.
Напомним, что игровая консоль GameCube была наследницей Nintendo 64. Устройство имело форм-фактор куба, что сделало его узнаваемым среди остальных однотипных консолей того времени. Релиз Nintendo GameCube состоялся в 2001 году, а уже к концу марта 2008 года компании удалось реализовать около 21 млн устройств.