Энтузиаст уместил игровой компьютер в корпус игровой консоли Nintendo начала 2000-х

По словам блогера, он купил поврежденную консоль на популярной интернет-площадке eBay, после чего “выпотрошил” ее изнутри. Затем он аккуратно разместил новые компоненты в небольшом пространстве, что, по словам самого автора ролика, было крайне непросто. После этого он продемонстрировал работоспособность собранного им устройства на примере игры в Fortnite и Counter-Strike: Global Offensive.