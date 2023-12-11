Энтузиаст успешно увеличил память в MacBook Pro M3 Max до 8 ТБ

Это достижение стало возможным благодаря установке дополнительных чипов NAND-памяти на материнскую плату устройства.

Процесс модификации включал в себя сложные процедуры, такие как профессиональная пайка и глубокое понимание внутренней структуры MacBook Pro.

На материнской плате MacBook Pro M3 Max были обнаружены предварительно подготовленные точки для установки дополнительных чипов памяти.

В результате модификации, четыре 2-терабайтных NAND-чипа заменили исходную 1-терабайтную память, увеличив общий объем хранилища до 8 ТБ.

Однако, помимо физической установки чипов, потребовались дополнительные программные настройки для того, чтобы операционная система macOS могла распознать увеличенный объем памяти.