Энтузиаст успешно увеличил память в MacBook Pro M3 Max до 8 ТБ

Энтузиаст успешно увеличил память в MacBook Pro M3 Max до 8 ТБГоль на выдумку хитра
В Китае появилось видео, на котором местный энтузиаст демонстрирует успешное увеличение объема памяти MacBook Pro с процессором M3 Max с 1 ТБ до 8 ТБ.
Это достижение стало возможным благодаря установке дополнительных чипов NAND-памяти на материнскую плату устройства.
Процесс модификации включал в себя сложные процедуры, такие как профессиональная пайка и глубокое понимание внутренней структуры MacBook Pro.
На материнской плате MacBook Pro M3 Max были обнаружены предварительно подготовленные точки для установки дополнительных чипов памяти.
В результате модификации, четыре 2-терабайтных NAND-чипа заменили исходную 1-терабайтную память, увеличив общий объем хранилища до 8 ТБ.
Однако, помимо физической установки чипов, потребовались дополнительные программные настройки для того, чтобы операционная система macOS могла распознать увеличенный объем памяти.