Энтузиаст установил новый рекорд разгона ОЗУ, преодолев барьер в 12 800 МТ/с

Для достижения результата использовались модули Corsair Vengeance DDR5 на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF и процессор Intel Core Ultra 7 265K. Ключевым фактором стала экстремальная система охлаждения на жидком азоте. Тайминги при этом остались неизменными — CL68-127-127-127-2, как и у предыдущего рекорда.