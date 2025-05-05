Энтузиаст установил новый рекорд разгона ОЗУ, преодолев барьер в 12 800 МТ/с

Опубликовано 05 мая 2025, 08:091 мин.
Энтузиаст установил новый рекорд разгона ОЗУ, преодолев барьер в 12 800 МТ/сЖдем преодоления психологической планки в 13 000 МТ/с
Оверклокер из Канады под ником saltycroissant первым в мире разогнал оперативную память DDR5 до 12 806 МТ/с, превзойдя предыдущий рекорд в 12 774 МТ/с от bl4ckdot всего за сутки.
Для достижения результата использовались модули Corsair Vengeance DDR5 на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF и процессор Intel Core Ultra 7 265K. Ключевым фактором стала экстремальная система охлаждения на жидком азоте. Тайминги при этом остались неизменными — CL68-127-127-127-2, как и у предыдущего рекорда.
Результат подтвержден платформой HWBot и валидацией CPU-Z. ASRock уже публично поздравила энтузиаста в соцсетях. С платформой Z890 и топовыми модулями от Corsair, G.Skill и V-Color мир близок к преодолению психологической планки в 13 000 МТ/с.