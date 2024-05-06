Энтузиастка создала утилиту, удаляющую рекламу из «Пуска» в Windows 11 за один клик

На помощь пришла программа «Oh F*ck Go Back» (OFGB), разработанная программистом под ником Maddy (@xM4ddy). Этот инструмент позволяет отключать все типы рекламы в системе одним кликом мыши.

Программа обладает простым в использовании графическим интерфейсом, который показывает, какие виды рекламы можно удалить.

Каждый отмеченный флажок безопасно редактирует реестр, избавляя пользователей от риска случайно нарушить работоспособность ОС из-за опечатки.

Утилита уже обрела умеренную популярность на платформах Reddit и Twitter и привлекла тысячи пользователей.

Maddy, которая сама предпочитает Linux, создала инструмент из раздражения к рекламе в Windows.

«Я думаю, что главное, что сделал этот инструмент — это заставил людей говорить о рекламе и её месте в платном ПО, как Windows», — заявила Maddy. Она также отметила, что программа стимулирует пользователей рассмотреть альтернативные программные решения, такие как Linux.