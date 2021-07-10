Энтузиасты нашли метод установки Windows 11 на несовместимые ПК

Энтузиасты нашли метод установки Windows 11 на несовместимые ПКДля этого нужно произвести несколько несложных манипуляций
Сообщается, что для того, чтобы обойти ограничения во время установки Windows 11, необходимо на этапе предупреждения о несовместимости запустить редактор реестра (сделать это можно одновременным нажатием Shift+F10 и введением в командной строке regedit). Далее нужно открыть ветку HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetup, создав в ней новый раздел под названием LabConfig (нажатием правой кнопки мыши Создать -> Раздел). Далее требуется создать три 32-битных параметра DWORD под названиями BypassTPMCheck, BypassRAMCheck и BypassSecureBootCheck со значением 1 в каждом. Раздел LabConfig должен после этих манипуляций должен выглядеть так:
На последних этапах энтузиасты советуют выйти из редактора реестра — на экране должно появится предупреждение о совместимости. После этого нужно вернуться на шаг назад, что приведет к отображению стандартного окна установки операционной системы.