Энтузиасты нашли метод установки Windows 11 на несовместимые ПК

Сообщается, что для того, чтобы обойти ограничения во время установки Windows 11, необходимо на этапе предупреждения о несовместимости запустить редактор реестра (сделать это можно одновременным нажатием Shift+F10 и введением в командной строке regedit). Далее нужно открыть ветку HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetup, создав в ней новый раздел под названием LabConfig (нажатием правой кнопки мыши Создать -> Раздел). Далее требуется создать три 32-битных параметра DWORD под названиями BypassTPMCheck, BypassRAMCheck и BypassSecureBootCheck со значением 1 в каждом. Раздел LabConfig должен после этих манипуляций должен выглядеть так: