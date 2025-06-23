Энтузиасты нашли способ ускорить RTX 5090 на 10% без разгона

Он активировал функцию Resizable BAR (ReBAR) вручную в неподдерживаемом официально приложении 3DMark Port Royal, получив заметный прирост в баллах — с 37 105 до 40 409.

Это стало возможным благодаря утилите NVIDIA Profile Inspector, которая позволяет вручную включать ReBAR для любых игр и программ.

Открытие было сделано во время тестов экстремальной системы на базе Intel Core i9-14900KS. Результаты оказались хуже, чем у аналогичного стенда с Ryzen 7 9800X3D, что побудило блогера искать причины.

В итоге выяснилось, что многие оверклокеры уже давно используют ReBAR для повышения результатов в бенчмарках — несмотря на то, что NVIDIA включает поддержку только для избранных игр.

И хоть ReBAR не даёт прироста везде и иногда даже ухудшает производительность, вручную активировать его для конкретных проектов — вполне рабочая стратегия для продвинутых пользователей.