Энтузиасты рекордно разогнали память DDR5 выше 12 000 МГц

Ранее подобные показатели требовали экстремальных методов, таких как жидкий азот. Эти рекорды подтверждают высокие возможности современного оборудования.

Пользователь saltycroissant из Канады разогнал память до 12 052 МГц, используя Intel Core Ultra 7 265K и материнскую плату ASRock Z890 Taichi OCF.

Индонезийский оверклокер speed.fastest добился 12 054 МГц с процессором Intel Core Ultra 9 285K и ASUS ROG Maximus Z890 Apex. Оба рекорда достигнуты с использованием одного модуля G.SKILL Trident Z5 DDR5-8000 CL38.

Результаты подтверждены HWBOT.org и CPU-Z Validator. Этот прорыв демонстрирует возможности воздушного охлаждения в условиях, которые раньше считались доступными только при экстремальном охлаждении.