Энтузиасты самостоятельно собрали ещё не вышедшую флагманскую видеокарту NVIDIA

Инженеры-любители взяли за основу своего устройства другую видеокарту — Galax GeForce RTX 2080 Ti HOF OC Lab Edition, на которую были перемещены модули памяти сразу с двух других ускорителей ускорителей Galax GeForce RTX 2080 Super. Итоговый результат, который вряд ли должен был работать, удалось успешно запустить и даже протестировать.

Довольно интересно команда энтузиастов решила вопрос охлаждения — для того, чтобы устройство не перегревалось, было решено использовать водоблок полного покрытия от оригинальной карты Galax HOF OC Lab. Тестирование получившегося “монстра” было решено провести в бенчмарке Superposition Extreme, где устройство набрало 11 460 баллов. Для сравнения, самая мощная на сегодняшний день версия данной видеокарты набирала в том же тесте всего лишь 8 800 баллов.