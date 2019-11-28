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Компьютеры
Сегодня 13:02

Энтузиасты самостоятельно собрали ещё не вышедшую флагманскую видеокарту NVIDIA

Удивительно, что это произошло не в России
Как стало известно, команда энтузиастов TecLab устала ждать, пока компания NVIDIA выпустит флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Super, в связи с чем занялась собственной разработкой данного устройства. Напомним, что анонс новинки от NVIDIA ожидается лишь в начале 2020 года.

Инженеры-любители взяли за основу своего устройства другую видеокарту — Galax GeForce RTX 2080 Ti HOF OC Lab Edition, на которую были перемещены модули памяти сразу с двух других ускорителей ускорителей Galax GeForce RTX 2080 Super. Итоговый результат, который вряд ли должен был работать, удалось успешно запустить и даже протестировать.

Довольно интересно команда энтузиастов решила вопрос охлаждения — для того, чтобы устройство не перегревалось, было решено использовать водоблок полного покрытия от оригинальной карты Galax HOF OC Lab. Тестирование получившегося “монстра” было решено провести в бенчмарке Superposition Extreme, где устройство набрало 11 460 баллов. Для сравнения, самая мощная на сегодняшний день версия данной видеокарты набирала в том же тесте всего лишь 8 800 баллов.