Энтузиасты сравнили размеры флагманских видеокарт NVIDIA RTX 3090, 3080 и 3070
На фото видно, насколько самая “старшая” модель новой линейки больше по размерам, чем две другие вариации. При этом, что интересно, во всех трех устройствах проглядывается общий дизайнерский стиль, отличающий видеокарты от прошлого поколения.
Так, согласно официальным данным, длина NVIDIA RTX 3090 чуть более 31 см, в то время как ширина —13,8 см. Связаны подобные габариты с гигантской системой охлаждения, призванной сделать возможным бесперебойную работу столь мощного устройства. Длина и ширина RTX 3080 и RTX 3070 более скромные: 28,5 см и 11 см, а также 24,2 см и 11,2 см соответственно.
Напомним, что релиз NVIDIA RTX 3080 состоится уже 17 сентября, затем, 24 сентября, выйдет RTX 3090, после чего в октябре будет выпущена “младшая” модель — RTX 3070.