Энтузиасты сравнили размеры флагманских видеокарт NVIDIA RTX 3090, 3080 и 3070

Так, согласно официальным данным, длина NVIDIA RTX 3090 чуть более 31 см, в то время как ширина —13,8 см. Связаны подобные габариты с гигантской системой охлаждения, призванной сделать возможным бесперебойную работу столь мощного устройства. Длина и ширина RTX 3080 и RTX 3070 более скромные: 28,5 см и 11 см, а также 24,2 см и 11,2 см соответственно.

Напомним, что релиз NVIDIA RTX 3080 состоится уже 17 сентября, затем, 24 сентября, выйдет RTX 3090, после чего в октябре будет выпущена “младшая” модель — RTX 3070.