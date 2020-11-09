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Энтузиасты сравнили внешний вид двух новейших видеокарт RTX 3070 и RX 6800 XT
Жаль, что практически никто из нас не сможет потрогать их самолично в ближайшем будущем
В сети опубликовали интересное сравнение внешнего вида двух новейших видеокарт: RTX 3070 и RX 6800 XT. Устройства сложно назвать похожими как с точки зрения дизайна, так и производительности, но сравнить их все же было достаточно интересно.
Так, например, RX 6800 XT, которая по своей производительности чуток обходит даже RTX 3080, на деле оказалась немного короче RTX 3070, сообщает VideoCardz.com. При этом при своих более компактных габаритах, видеокарта от AMD получила сразу три вентилятора, в то время как решение от “зеленых” может похвастаться лишь двумя. Оно, конечно, понятно, почему так — большая производительность требует более качественного охлаждения.
Что же касательно толщины видеокарт, то тут и RX 6800 XT, и RTX 3070 более-менее одинаковые, но при этом подсистема питания устройств все же отличается: в Radeon RX 6800 XT предусмотрены два восьмиштырьковых разъема, в то время как у GeForce RTX 3070 он только один.