Энтузиасты сравнили внешний вид двух новейших видеокарт RTX 3070 и RX 6800 XT

Так, например, RX 6800 XT, которая по своей производительности чуток обходит даже RTX 3080, на деле оказалась немного короче RTX 3070, сообщает VideoCardz.com. При этом при своих более компактных габаритах, видеокарта от AMD получила сразу три вентилятора, в то время как решение от “зеленых” может похвастаться лишь двумя. Оно, конечно, понятно, почему так — большая производительность требует более качественного охлаждения.