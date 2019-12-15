Энтузиасты улучшили недорогую видеокарту от AMD

Называется программа MorePowerTool или MPT, а скачать ее можно на официальном сайте разработчика. В числе видеокарт, с которыми она умеет работать, числятся практически все современные решения от AMD, в том числе и Radeon RX VII. По словам разработчиков, MPT без проблем может разогнать частоту до 2–2,2 ГГц чуть ли не на всех видеокартах выпущенных “красными”.

Что интересно, ту же Radeon RX 5500 XT с базовой частотой равной 1 670 МГц, утилита способна разогнать до 2 080 МГц, благодаря чему видеокарта после апдейта должна показывать вполне недурные результаты во время использования.