Энтузиасты вернули старую версию меню «Пуск» в Windows 11

Они разработали стороннее приложение, получившее название Start11. Вся его суть заключается в возвращении старого дизайна меню «Пуск» в Windows 11. После установки программы, она не только вернёт иконку на левую часть дисплея, но также «восстановит» UI, который применялся в Windows 10.

На данный момент Start11 находится в состоянии бета-версии и работает не только с Windows 11, но и Windows 10. Ожидается, в дальнейшем в приложении появится больше возможностей для изменения внешнего вида «Пуска».