Энтузиасты вернули старую версию меню «Пуск» в Windows 11

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Энтузиасты вернули старую версию меню «Пуск» в Windows 11Очень полезный твик для любителей «классики»
В начале лета Microsoft анонсировала новое поколение Windows — Windows 11. Одной из отличительных особенностей обновления стало изменение внешнего вида легендарного меню «Пуск».
Мало того, что соответствующая его иконка переехала ближе к центру экрана, так ещё и его содержимое сильно отличается от того, каким было ранее. Но, как пишет The Verge, исправить эту ситуацию взялись энтузиасты.
Они разработали стороннее приложение, получившее название Start11. Вся его суть заключается в возвращении старого дизайна меню «Пуск» в Windows 11. После установки программы, она не только вернёт иконку на левую часть дисплея, но также «восстановит» UI, который применялся в Windows 10.
На данный момент Start11 находится в состоянии бета-версии и работает не только с Windows 11, но и Windows 10. Ожидается, в дальнейшем в приложении появится больше возможностей для изменения внешнего вида «Пуска».