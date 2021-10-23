Ещё не открывшуюся соцсеть Трампа взломали хакеры

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Ещё не открывшуюся соцсеть Трампа взломали хакерыНовая соцсеть оказалась слабо защищённой
На днях бывший президент США Дональд Трамп заявил о скором запуске его социальной сети Truth Social. Но ещё до открытия соцсети для пользователей, её уже взломали хакеры.
Ответственность на себя взяла хакерская группа Anonymous. Хакеры рассказали, что взломали соцсеть Трампа ради развлечения, не преследуя конкретных целей.
По словам представителей Anonymous, они создали ряд фейковых аккаунтов, одним из которых стала и ложная учётная запись Трампа. Какие могут быть последствия у этой кибератаки, пока не понятно. И как на это отреагировали разработчики соцсети — тоже.
Источник: The New York Times