Ещё не открывшуюся соцсеть Трампа взломали хакеры

Ответственность на себя взяла хакерская группа Anonymous. Хакеры рассказали, что взломали соцсеть Трампа ради развлечения, не преследуя конкретных целей.

По словам представителей Anonymous, они создали ряд фейковых аккаунтов, одним из которых стала и ложная учётная запись Трампа. Какие могут быть последствия у этой кибератаки, пока не понятно. И как на это отреагировали разработчики соцсети — тоже.