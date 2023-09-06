Ещё неанонсированный процессор Intel Core i9-14900K проиграл своему предшественнику в одном из тестов

Данный процессор является частью грядущей линейки Core K-Series от Intel, кодовое имя которой — Raptor Lake Refresh. Основные характеристики процессора включают в себя 8 P-ядер и 16 E-ядер, а также возможность разгона до 6,0 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost.

В тестах Geekbench 6.1 процессор набрал 3121 и 19032 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Однако, несмотря на высокие показатели в одноядерных прогонах, где он превзошёл своего предшественника Core i9-13900K, в многоядерных испытаниях новинка уступила актуальной модели.

Это может быть связано с различными факторами, включая неоптимизированную материнскую плату и использование памяти DDR5-4800.

Стоит отметить, что официальный анонс процессора ожидается уже в сентябре, но релиз запланирован на октябрь.