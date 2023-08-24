Ещё одна причина перейти на Windows 11: Wi-Fi 7 не будет поддерживаться в «десятке»

Согласно документации, опубликованной Intel, устройства на Windows 10 не смогут использовать Wi-Fi 7. Поддержка будет доступна только на Windows 11, а также на последних версиях Linux и Chrome OS.

Свежая версия беспроводной связи будет основным аргументом в пользу новой платформы Core Ultra. Процессоры 1-го поколения Core Ultra с кодовым названием Meteor Lake поддерживают возможности Wi-Fi 7 и будут представлены в новом ассортименте ноутбуков и мобильных решений уже текущей осенью.

Кроме того, производители материнских плат уже представили свои новые продукты на базе Z790 с поддержкой Wi-Fi 7.