Ещё одна причина перейти на Windows 11: Wi-Fi 7 не будет поддерживаться в «десятке»Ну или на актуальные версии Chrome OS и Linux
Wi-Fi 7, следующее поколение беспроводной связи, скоро появится на рынке. Но чтобы воспользоваться всеми его преимуществами, потребуется новейшая операционная система Windows.
Согласно документации, опубликованной Intel, устройства на Windows 10 не смогут использовать Wi-Fi 7. Поддержка будет доступна только на Windows 11, а также на последних версиях Linux и Chrome OS.
Свежая версия беспроводной связи будет основным аргументом в пользу новой платформы Core Ultra. Процессоры 1-го поколения Core Ultra с кодовым названием Meteor Lake поддерживают возможности Wi-Fi 7 и будут представлены в новом ассортименте ноутбуков и мобильных решений уже текущей осенью.
Кроме того, производители материнских плат уже представили свои новые продукты на базе Z790 с поддержкой Wi-Fi 7.