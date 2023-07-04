Если у вас «тормозит» Windows 11 на компьютере с SSD — это норма

Если у вас «тормозит» Windows 11 на компьютере с SSD — это нормаЭта ошибка преследует пользователей ещё с марта
В марте 2023 года Microsoft выпустила крупное обновление Moment 2 (KB5022913), после которого у некоторых пользователей резко просела скорость твердотельных накопителей (SSD). Последующие обновления ситуацию не изменили.
Со временем проблема усугубилась и на снижение скорости накопителей и общей производительности компьютеров начало жаловаться множество пользователей. Несмотря на массовость проблемы, Microsoft не исправила эту ошибку до сих пор.
При этом баг проявляется у всех случайно и по-разному. Между пользователями, сообщающими о снижении скорости SSD, низкой загрузке игр, приложений и самой ОС, нет никакой явной связи. Как отмечается, одним из решений может быть откат до предыдущих обновлений, но это несёт риски безопасности системы и данных.