Если у вас «тормозит» Windows 11 на компьютере с SSD — это норма

Со временем проблема усугубилась и на снижение скорости накопителей и общей производительности компьютеров начало жаловаться множество пользователей. Несмотря на массовость проблемы, Microsoft не исправила эту ошибку до сих пор.

При этом баг проявляется у всех случайно и по-разному. Между пользователями, сообщающими о снижении скорости SSD, низкой загрузке игр, приложений и самой ОС, нет никакой явной связи. Как отмечается, одним из решений может быть откат до предыдущих обновлений, но это несёт риски безопасности системы и данных.