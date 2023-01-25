Эти видеокарты искали в Google чаще остальных в 2022 году

12:16, 25 января 2023
1 мин.
Эти видеокарты искали в Google чаще остальных в 2022 годуIntel явно стоит поработать над заинтересованностью пользователей
Специалисты Razzem провели свежее исследование, которое раскрыло, какие видеокарты пользователи искали чаще всего в Google в 2022 году.
Фото: TechRadar
Оказалось, что компания NVIDIA доминировала в поисковых запросах. Так, девять из десяти самых популярных GPU, которые искали в Google, были модели данного бренда.
На первом месте оказалась RTX 3060 — на её долю пришлось 1 467 000 запросов, что составляет 8,74% от всех поисковых запросов с видеокартами в прошлом году.
При этом единственный адаптер от AMD в первой десятке — это Radeon RX 6600. Она заняла десятое место с 533 600 поисковыми запросами. Сам топ-10 выглядит так:
Razeem
Наиболее грустная ситуация у Intel — её первая видеокарта расположилась лишь на 43 в общем зачёте:
Razeem