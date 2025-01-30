«Это фиаско, братан»: в сеть слили результаты тестов RTX 5080 в 11 играх

Согласно опубликованным данным от Igor’sLAB, RTX 5080 в среднем всего на 8.3% быстрее RTX 4080 SUPER при разрешении 1440p без трассировки лучей и апскейлинга.

Результаты основаны на тестах в 11 играх, включая Assassin’s Creed Mirage, Starfield, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 и Avatar: Frontiers of Pandora.