«Это фиаско, братан»: в сеть слили результаты тестов RTX 5080 в 11 играх

Опубликовано 30 января 2025, 07:011 мин.
«Это фиаско, братан»: в сеть слили результаты тестов RTX 5080 в 11 играхРазница с RTX 4080 SUPER минимальна
Накануне, за несколько дней до официального снятия эмбарго на обзоры RTX 5080, в сеть утекли первые тесты производительности новой видеокарты NVIDIA.
Согласно опубликованным данным от Igor’sLAB, RTX 5080 в среднем всего на 8.3% быстрее RTX 4080 SUPER при разрешении 1440p без трассировки лучей и апскейлинга.
Результаты основаны на тестах в 11 играх, включая Assassin’s Creed Mirage, Starfield, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 и Avatar: Frontiers of Pandora.
Однако более ранние слухи обещали прирост до 10% относительно RTX 4090, чего на практике не подтвердилось. Более того, разница с 4080 SUPER столь мала, что вызвала разочарование среди геймеров.
Карта потребляет в среднем 289.7 Вт, что на 12 Вт больше RTX 4080 SUPER. Полноценные тесты в 1080p и 4K пока не опубликованы, но уже очевидно, что разрыв между поколениями минимален.